Необходимо изготовить дизайн сайта с возможностью адаптивной верстки по предоставленным гайдлайнам (фирменный стиль + схема размещения информационных блоков на сайте + примеры + фотобанк). Предоставить три варианта оформления главной страницы, на основе ...
Нужна посадочная страница
Заявки фрилансеров
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