Необходимо изготовить дизайн сайта с возможностью адаптивной верстки по предоставленным гайдлайнам (фирменный стиль + схема размещения информационных блоков на сайте + примеры + фотобанк).

Предоставить три варианта оформления главной страницы, на основе которой изготовить 2-3 дизайна второстепенных страниц.

Готов выбрать 2-3 исполнителя. Если не принимается не один из предложенных вариантов дизайна, оплата 30% бюджета.

Возможность адаптивной верстки подразумевает представление выбранного варианта дизайна главной страницы и одной второстепенной в разрешениях для мобильного телефона для демонстрации работы сворачиваемости блоков.

Результат работ предоставляется в PSD с грамотным и понятным разделением блоков и их содержанием по слоям.

Срок - 1 неделя. Начать не позже четверга, 26 января.

Прошу, прикрепляйте примеры работ и бюджет.