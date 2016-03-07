Рассылка сообщений и общение с клиентами в вк

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок162 просмотра

Есть сервис по покупке авто. И есть люди, которые продают свои машины через группы вк. Так вот, нужно будет писать этим людям ( которые продают свои машины через группы вк),  заранее заготовленные тексты( вы можете их изменить под себя), чтобы они оставляли заявки на сайте, и продавали машины через мой сервис по покупке авто. Все нужные группы есть. Тексты тоже есть. Плачу за корректно заполненную заявку на сайте 100-150 рублей. На хороших объемах возможно повышение ставки за заявку до 200 рублей. При работе в 4-5 часа в день можно стабильно зарабатывать 2000-3000 рублей. Цифры взяты не с потолка, на себе все проверенно. Ищу фрилансера, так как у самого нет времени этим заниматься.  Все тонкости работы, детали расскажу заинтересованным лицам. Жду ваших предложений. 

9 лет назад
Victor125
Виктор 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров