Сделать группу вк, наполнить 1000 участников и дать на нее рекламу

Нужно сделать вк группу, наполнить 1000 участников. На стену информацию дадим свою. Нужно будет имитировать активность (лайки и комменты).

Дальше надо будет дать рекламу вконтакте на группу.

Тематика группы - сервис создания калькуляторов для сайта