Сделать группу вк, наполнить 1000 участников и дать на нее рекламу

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт12 заявок190 просмотров

Нужно сделать вк группу, наполнить 1000 участников. На стену информацию дадим свою. Нужно будет имитировать активность (лайки и комменты).

Дальше надо будет дать рекламу вконтакте на группу.

Тематика группы - сервис создания калькуляторов для сайта

9 лет назад
mashina7
Иван 
41 год
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров