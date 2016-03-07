Прокачать VK группу недорогими живыми

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт8 заявок159 просмотров

Надо увеличить численность группы по туртематике.

Выбрать стратегию увелечения численности группы.

Жду предложение по цене.

9 лет назад
drop18
Кирилл 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров