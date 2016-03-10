Добавить 2000 подписчиков в группу в ВК

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт3 заявки146 просмотров

Требуется добавить 2000 подписчиков в группу в ВК. ЦА: компании, организации, ИП, фрилансеры, люди которые занимаются к-л деятельностью сами на себя по всей России. Группа занимается продвижением консалтинговых услуг (подбор, тренинги, вебинары и др.). Подписчики должны быть живые люди!

9 лет назад
polinkazab
Полина 
35 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров