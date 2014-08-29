Пользователь был выбран исполнителем, нагло "кинул" и со сроками, и с результатом. Ни одного файла от исполнителя не получено. Только обещания, что скоро займется выполнением. Причем в период моего ожидания умудрялся выполнять заказы прочих заказчиков, о чем свидетельствуют отзывы заказчиков на странице исполнителя. Единственный положительный момент - денег ему не платили заранее. А то совсем бы нагло было с его стороны. Хотя лишний месяц ожидания в бизнесе - те же деньги, по сути... Так что остерегайтесь подобных "работничков" ---------------------------------------- Копия скайп-переписки: [29.08.2014 22:19:00] Роман: что нужно для выполнения работы?\ [30.08.2014 8:13:47] Евгений Аграчев (web-верстка): пока ничего, работаю без предоплаты, но в процессе возможен аванс. делаю на своем сервере, после тестирования утверждения и оплаты скидываю исходники .... [04.09.2014 11:26:49] Евгений Аграчев (web-верстка): день добрый, вчера не выложил - ковырялся с пробленкой. сегодня все по максимуму доделаю .... [10.09.2014 15:36:22] Роман: Евгений, здравствуйте. Что-то вы пропали,с чем связано? [10.09.2014 15:37:51] Евгений Аграчев (web-верстка): день добрый, а я был того же мнения о вас ). у меня на 90% готово, но буду на месте только вечером, тогда и выложу .... [12.09.2014 16:22:05] Роман: Евгений, здравствуйте. "[10 сентября 2014 г. 15:40] Евгений Аграчев (web-верстка): <<< "ok вечером на связи"" Два дня назад это было.... [12.09.2014 16:22:28] Роман: У вас по заявке 3 дня срок вообще вами же заявлен [12.09.2014 16:22:38] Роман: заявка от конца августа [12.09.2014 16:22:52] Роман: в чем-то затруднение? [12.09.2014 16:54:02] Евгений Аграчев (web-верстка): день добрый. у меня затых с хостом - не хатает места, выложить не могу - там около 400мб сайт. мне сегодня должны скинуть чуть денег - доплачу и выложу. [15.09.2014 12:27:50] Роман: Евгений, срок уже весь вышел. Если все еще проблемы с хостом, то можете тогда локально все настраивать ведь [16.09.2014 13:40:47] Роман: Евгений, я вас потерял [17.09.2014 21:22:56] Роман: ?? [22.09.2014 2:03:27] Роман: Это полный игнор, Евгений? -------------------------------------------- Копия приват-сообщений: Griffon | 03.09.2014 в 13:55 Евгений, добрый день. Как с заданием дела обстоят? agrachof | 03.09.2014 в 14:15 День добрый, работаю, к вечеру думаю выложу Griffon | 03.09.2014 в 14:26 Понял Griffon | 22.09.2014 в 21:40 Евгений, я жду от вас срочных объяснений задержки выполнения проекта