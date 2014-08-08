Размещение текста на странице с товарами

Надо, чтобы на страницах с товарами с низу после последнего товара я мог размещать тексты. Сайт на Джумбле 1,5.

Вот пример

http://teplootoplenie.ru/index.html?page=shop.browse&category_id=472

- для примера синим я выделил текст который надо вставить.