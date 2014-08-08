Размещение текста на странице с товарами

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Завершен1 заявка181 просмотр

Надо, чтобы на страницах с товарами с низу после последнего товара я мог размещать тексты. Сайт на Джумбле 1,5.

Вот пример

http://teplootoplenie.ru/index.html?page=shop.browse&category_id=472

- для примера синим я выделил текст который надо вставить.

11 лет назад
reuf
52 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

webelion
Михаил 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
41 отзыв(-3)
11 лет назад
$10
1 день
Михаил большое спасибо. Работа была сделана очень оперативно и то что мне было нужно. Рекомендую всем.
Спасибо, было приятно поработать.

Заявки фрилансеров

webelion
Михаил 
43 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
41 отзыв(-3)
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Подправить шапку сайта в PrestaShop

    Есть сайт http://mykotel.com.ua/ru/ после отключений не нужных модулей, слетела шапка. Подключение отключенных модулей результата не дало. Необходимо привести шапку сайта в порядок, что бы логотип и строка поиска не "наезжали" на меню. ...

    PrestaShop
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Требуется доработать сайт

    Требуется доработать сайт volzanka.com Основные требования к исполнителю: Знание 1с-битрикс, опыт работы в этой области. Первоначальные что требуется сделать. 1) Наладить обмен с 1С. Не прогружаются нормально остатки. 2) ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка сайта интернет магазина на Bitrix.

    Требуется добавить на сайт новые блоки (типо Сопутствующие товары из определенного раздела к определенному товару) Возможность привязывать цены ко всему разделу сразу и т.д. Подготовка сайта к SEO оптимизации. ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Магазин на опенкарт

    $250

    Магазин на опен карт шаблонный дизайн с несколькими темами http://chudiya.ru/ По дизайну шаблона : 1) Цвета(синий,голубой,глубокий пурпур) 2) Крупный текстовый телефонный номер на верху 3) Понятный интерфейс ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Создание сайта

    Создание сайта, интернет магазин + конструктор заказа. Сайт по продаже рубашек, пример http://rubashka-na-zakaz.ru/ Онлайн оплата. Конструктор заказа выглядит примерно вот так http://rubashka-na-zakaz.ru/designer Дизайн сайта в psd Движек ...

    Интернет-магазины19 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Посадить каталог на движок (я предпочитаю Joomla)

    $250

    Можно ли на Virtuemart реализовать такую страницу http://stt162.vsayte.myjino.ru/technics/hidromek/backhoe-loaders/hmk102b ? Или есть другие хорошие каталоги на Joomla. Хорошо будет если покажете примеры. Цену предлагайте, указал абстрактную. Может ...

    Joomla
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Доработка сайта на Битрикс

    Необходима постоянная модернизация: добавление модулей, администрирование, верстка дизайнов страниц и тд. Частичная занятость, оплата по факту выполненных работ.

    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен хак или плагин wordpress+ woocomerce

    $50

    Сделать хак или плагин к вордпресс + woocomerce , чтобы к свойствам товара и к значениям свойства товара прикреплялись картинки, а не стандартное окно с выбором. Например - выбор цвета товара - ряд картинок с ...

    WordPress
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад