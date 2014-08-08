Есть сайт http://mykotel.com.ua/ru/ после отключений не нужных модулей, слетела шапка. Подключение отключенных модулей результата не дало. Необходимо привести шапку сайта в порядок, что бы логотип и строка поиска не "наезжали" на меню. ...
Размещение текста на странице с товарами
Надо, чтобы на страницах с товарами с низу после последнего товара я мог размещать тексты. Сайт на Джумбле 1,5.
Вот пример
http://teplootoplenie.ru/index.html?page=shop.browse&category_id=472
- для примера синим я выделил текст который надо вставить.
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