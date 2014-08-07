Восстановить работоспособность модуля Webasyst

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрытнет заявок126 просмотров

Требуется восстановить работоспособность заглючившего модуля для Webasyst (авторизация через соцсети через Ulogin - http://siteprof.net/goods-3898-avtorizatsiya_cherez_sotsialnie_seti_dlya_webasyst_webasystulogin.html).

Сайт http://telespektakli.ru

Webasyst
11 лет назад
sman13
Антон 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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