Нужен недорогой магазин на тематику Мебели. Возьму исполнителя который предложит цена/качество. Возможна предоплата с хорошими отзывами Жду предложений.
Установить модуль "Быстрый заказ" PrestaShop 1.5
Требуется установить модуль "Быстрый заказ" такой как этот:
http://prestalab.ru/menju-i-bloki/80-bystryj-zakaz-na-e-mail.html
http://webnewbie.ru/modules/blogwp/wordpress/prestashop/modul-pokupki-za-odin-klik.html
Интернет магазин электроники, новый, работает на PrestaShop 1.5.4.1
Хоть есть готовый модуль и он работает на моей версии Престы, но по какой то причине, если я устанавливаю данный модуль, сайт перестаёт работать, а конкретней - перестают отображаться страницы товара (как раз на странице товара и должен быть указанный модуль), а категории, главная и т.д. открываются нормально. Как только модуль удаляю, естественно всё начинает нормально работать.
Цель модуля: дать возможность клиенту, делать заказы без регистрации!
Нужно чтобы если клиент хочет купить только один товар (без использования корзины и без регистрации), то он может нажать на кнопку "Купить сейчас" (или что-то типа того), которая должна находится рядом с кнопкой "Добавить в корзину" на странице товара, после чего должно появиться всплывающее окно, где покупатель заполняет минимум полей (ФИО, эмейл, тел, адрес доставки или № отделения Новой Почты в своём городе).
После заполнения указанных 4-х полей, пользователь нажимает кнопку, например, "Купить" и на этом для клиента всё. А система отправляет заполненные данные пользователя, вместе с данными о товаре который он хочет купить, на эмаил админа. Вот и всё!
Как я уже сказал, модуль такой есть, под мою версию Престы подходит, но у меня на сайте видимо есть какая-то ошибка.
Суть работы - разобраться в ошибке и заставить модуль работать!
Прошу делать Ваши ставки (срок и цена которую Вы хотите получить). Заявки без стоимости работ не рассматриваю.
Выбранный исполнитель
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