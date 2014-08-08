Кто может подключить текдок к опенкарту? Есть база, есть сайт. Нужно связать. На локале все работает. а в интернете одни ошибки. Прошу писать только тех, кто действительно разбираеться.
Сделать каталог товаров на сайте
добрый день.
есть сайт, посвященный продаже авто.
движок сайта joomla 2.5
нужно настроить на нем каталог.
основные функции каталога:
на главной странице выводится поле, в котором перечислены все марки авто.
(как вот здесь: http://www.modus-plus.ru/)
при нажатии на какую-либо марку переходим на страницу с перечнем авто этой марки (как вот здесь http://www.modus-plus.ru/catalog/?PROPERTY[MARK]=741)
т.е. должны быть настроены поля тип движка, пробег, цены и пр. в общем как на странице с примером.
при нажатии на конкретную машину переходим на страницу с ее описанием и фотогалереей.
так же нужно предусмотреть возможность, чтобы на главной странице выводились некоторые авто, которые в админке будут помечены как спепредложение. (см. сайт - образец, ссылка выше)
в идеале скрипт каталога выбрать joomshopping. однако если аргументированно убедите, что лучше выбрать другой - это тоже возможно.
срок - примерно неделя - обсуждаемо.
обязательно пишем цену.
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