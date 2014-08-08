Сделать каталог товаров на сайте

добрый день.

есть сайт, посвященный продаже авто.

движок сайта joomla 2.5

нужно настроить на нем каталог.

основные функции каталога:

на главной странице выводится поле, в котором перечислены все марки авто.

(как вот здесь: http://www.modus-plus.ru/)

при нажатии на какую-либо марку переходим на страницу с перечнем авто этой марки (как вот здесь http://www.modus-plus.ru/catalog/?PROPERTY[MARK]=741)

т.е. должны быть настроены поля тип движка, пробег, цены и пр. в общем как на странице с примером.

при нажатии на конкретную машину переходим на страницу с ее описанием и фотогалереей.

так же нужно предусмотреть возможность, чтобы на главной странице выводились некоторые авто, которые в админке будут помечены как спепредложение. (см. сайт - образец, ссылка выше)

в идеале скрипт каталога выбрать joomshopping. однако если аргументированно убедите, что лучше выбрать другой - это тоже возможно.

срок - примерно неделя - обсуждаемо.

обязательно пишем цену.