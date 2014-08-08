Нужен недорогой магазин на тематику Мебели. Возьму исполнителя который предложит цена/качество. Возможна предоплата с хорошими отзывами Жду предложений.
Найти шаблон под ИМ
Найти 8 шаблонов на выбор под ИМ с дизайном подобным http://www.realxenon.ru/ и http://sigmal.ru/ для joomla 3.3.2. Каталог товаров слева чтобы был. Платные шаблоны или нет не имеет значения. Ориентируюсь на 10$
Заявки фрилансеров
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