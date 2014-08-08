Найти шаблон под ИМ

$10
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Закрыт1 заявка190 просмотров

Найти 8 шаблонов на выбор под ИМ с дизайном подобным http://www.realxenon.ru/ и http://sigmal.ru/ для joomla 3.3.2. Каталог товаров слева чтобы был. Платные шаблоны или нет не имеет значения. Ориентируюсь на 10$

Joomla
11 лет назад
spetss
Олег 
44 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
21 отзыв(-1)

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Нет заявок фрилансеров