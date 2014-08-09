Найти 10 шаблонов на выбор под ИМ с дизайном подобным http://www.realxenon.ru/ и http://sigmal.ru/ для joomla 3.3.2 (это важно!). Каталог товаров слева чтобы был. Платные шаблоны или нет не имеет значения. Ориентируюсь на 10$
Простенький магазин с воз. полной синхрон. с 1С
Есть готовый PSD. Магазин не большой. Главное, возможность полной синхронизации с 1С УП11. (товары, остатки, заказы и т.д.). сразу оговорюсь что проект бюджетный!. В заявках указывайте приблизительную цену работ, цену движка (если платный). Пример сайт во вложении...
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