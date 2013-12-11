Менеджер контроля качества обслуживания клиентов (удаленная работа) Обязанности: - Обзванивать уже состоявшихся покупателей с целью узнать качество работы продавца и службы доставки. - Выборочный контроль телефонных переговоров продавцов с покупателями. ...
Ищем администратора сайта
Требуется постоянный администратор сайта maksimum-spb.ru:
- постоянные задания, с моментальной оплатой
- знание html, css, photoshop.
- приветствуется работа в wordpress.
- постоянно на связи (Skype, email, телефон)
- в мес. будет заданий на 150-250 USD
Заявки фрилансеров
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