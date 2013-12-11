Ищем администратора сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт4 заявки189 просмотров

Требуется постоянный администратор сайта maksimum-spb.ru:

- постоянные задания, с моментальной оплатой

- знание html, css, photoshop.

- приветствуется работа в wordpress.

- постоянно на связи (Skype, email, телефон)

- в мес. будет заданий на 150-250 USD

CSSHTMLWordPress
11 лет назад
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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