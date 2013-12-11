Требуется контент-менеджер на длительный срок

Добрый день!

Сейчас под проект требуется специалист по наполнению сайтов.

Требования к контент-менеджеру:

1) Уверенное знание html;

2) Понимание css;

3) Опыт работы в фото-редакторах (photoshop и др) для ретуши, коррекции изображения для веб-сайтов;

4) Быть на связи в скайпе в рабочее время (6 часов в интервале 10:00 по 22:00 по Москве), желательно, чтобы была возможно созваниваться по скайпу;

5) Хороший вкус;

6) Опыт работы в программах Microsoft Office (Word, Excel).

В свою очередь я гарантирую:

1) Своевременную оплату

2) Большой объем работ по наполнению сайтов (размещение и оформление статей, заполнение каталога продукции, поиск тематических картинок и т.п.)

3) Корректная и четкая постановка задач (с обозначением бюджета)

4) Работа с собственной удобной CMS (очень простая в работе) и с Wordpress

4) Всегда на связи на почте, скайпе и телефоне

Буду рад долгосрочному и продуктивному сотрудничеству.