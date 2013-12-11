Менеджер контроля качества обслуживания клиентов (удаленная работа) Обязанности: - Обзванивать уже состоявшихся покупателей с целью узнать качество работы продавца и службы доставки. - Выборочный контроль телефонных переговоров продавцов с покупателями. ...
Требуется контент-менеджер на длительный срок
Добрый день!
Сейчас под проект требуется специалист по наполнению сайтов.
Требования к контент-менеджеру:
1) Уверенное знание html;
2) Понимание css;
3) Опыт работы в фото-редакторах (photoshop и др) для ретуши, коррекции изображения для веб-сайтов;
4) Быть на связи в скайпе в рабочее время (6 часов в интервале 10:00 по 22:00 по Москве), желательно, чтобы была возможно созваниваться по скайпу;
5) Хороший вкус;
6) Опыт работы в программах Microsoft Office (Word, Excel).
В свою очередь я гарантирую:
1) Своевременную оплату
2) Большой объем работ по наполнению сайтов (размещение и оформление статей, заполнение каталога продукции, поиск тематических картинок и т.п.)
3) Корректная и четкая постановка задач (с обозначением бюджета)
4) Работа с собственной удобной CMS (очень простая в работе) и с Wordpress
4) Всегда на связи на почте, скайпе и телефоне
Буду рад долгосрочному и продуктивному сотрудничеству.
Выбранный исполнитель
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