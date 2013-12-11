Для портала посвящённому татуировкам нужен контент менеджер на удалённую работу и сдельную З/П. Ищется человек для постоянного сотрудничества. Будет плюсом если вы сталкивались с татуировками в жизни. Суть ...
Изменить наименование файла с фото.
Нужно, изменить наименование фотографии, оно не должно содержать: больших букв, пробелов и знаков типа таких *(?;*(!*%*(!. Файл с фото, должен примерно называться так: fsauhf24
Ссылка на картинку такого типа:
URL адрес картинки предложения: http://dostavimtelefon.ru/image/cache/data/1113/EACM-10 EW-600x600.jpg (строка 61661, столбец 9)
Эту фотку можно сохранить, найти товар на сайт/админке, как будет удобно, но на сайте поиск работает лучше. И заменить 1 фотографию в админке.
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