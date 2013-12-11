Изменить наименование файла с фото.

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Закрыт6 заявок254 просмотра

Нужно, изменить наименование фотографии, оно не должно содержать: больших букв, пробелов и знаков типа таких *(?;*(!*%*(!. Файл с фото, должен примерно называться так: fsauhf24

Ссылка на картинку такого типа:

URL адрес картинки предложения: http://dostavimtelefon.ru/image/cache/data/1113/EACM-10 EW-600x600.jpg (строка 61661, столбец 9)

Эту фотку можно сохранить, найти товар на сайт/админке, как будет удобно, но на сайте поиск работает лучше. И заменить 1 фотографию в админке.

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Opencart
11 лет назад
comp03com
Дмитрий 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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