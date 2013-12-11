Наполнить товарами сайт (~70 шт.) Bitrix

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Закрыт12 заявок167 просмотров

Наполнить карточки товаров с сайта:

synercon.ru/catalog/oxford/optiko-emissionnye_analizatory_himicheskogo_sostava_metallov/foundrymaster_lab/

Примерно 70 шт.

Движок bitrix

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11 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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