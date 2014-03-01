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Контент менеджер для сайта по тематике татуировки
Для портала посвящённому татуировкам нужен контент менеджер на удалённую работу и сдельную З/П.
Ищется человек для постоянного сотрудничества.
Будет плюсом если вы сталкивались с татуировками в жизни.
Суть работы заключается вот в чём:
У вас есть список из множества изображений татуировок на странице(дадим вам доступ), вам нужно кликнуть на первой и в появившемся окне заполнить наименование(слов пять-шесть описывающих тату), нажать далее. Дальше будет список категорий(около ста штук)), нужно проставить галочками те под которые попадает тату(на пример: мужская, ноги, реалистичная, лев).Как правило для одного изображения получается 5-10 категорий.
Работа не сложная, но требует усидчивости и некоторой внимательности в самом начале.
Имейте ввиду что для данной работы понадобиться некоторый креатив для придумывания кратких описательных названий для татуировок.
На данный момент наш, пока единственный, контент менеджер проставляет категории и заполняет названия за час для 70-100 тату.
Условия:
ЗП: в среднем 10 000 рублей в месяц, при занятости 4 часа в день по будням.
За каждую татуировку без нареканий(обоснованных-будем отписываться по каждой правке) будет начисляться двойная стоимость.
Выплаты происходят ежедневно через электронные платёжные системы.
Если для изображения подобрана не та категория или не проставлена, а так же название не соответствует изображению, то вам будет отправляться данная тату на доработку с комментарием о том что нужно добавить изменить. Мы могли бы и сами её поправить,это было бы быстрей, но мы рассчитываем на то что человек будет в нашей команде ещё очень долго, поэтому для для обучения будем работать по такой схеме.
В дальнейшем вместе с ростом проекта ставка будет увеличиваться. Плюс будем набирать новых контент менеджеров, а те кто сейчас хорошо себя покажут перейдут на новую должность - руководители Контент-отдела(нужно будет два) и соответственно будут получать большую ЗП.
Кому интересно, пожалуйста, пишите в личку.
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