Контент-менеджер

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт16 заявок295 просмотров

В развивающийся отельный проэкт reserve-menu.com требуется менеджер по заполнению отелей, как тут http://reserve-menu.com/hotels/kharkov/gostinitsa-viva

11 лет назад
Papa_AL
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров