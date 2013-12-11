Заполнить сайт контентом

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт14 заявок334 просмотра

Требуется заполнить сайт на wp контентом.

Магазина сан. техники http://shopbathny.com/, контент брать https://www.homeandstone.com/ , скопировать фото, цену, описание и создать группы товаров.

WordPress
11 лет назад
volodj1991
Владимир 
33 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
7 отзывов

Выбранный исполнитель

Vumpil
35 лет
12 лет в сервисе
Был
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Vumpil
35 лет
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