Копирайтер на сайт по заработку и инвестициям

На новый сайт требуется корпирайтер. Необходимо написание статей на тему заработка и инвестиций.

Высокие материи не нужны, требуются тексты для среднестатистического читателя, например "Средние зарплаты Москвы", "Самые богатые люди земли", "Как инвестировать в квартиры под аренду".

Сроки — написание 5ти статей в неделю по 2000 знаков + картинка (с гугла) к каждой..

Оплата — 1.25$ за 1000 знаков, еженедельно.

Сайт на Wordpress.

В дальнейшем сеть сайтов будет расширяться, заказы и зп - увеличиваться.