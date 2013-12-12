Требуется заполнить сайт на wp контентом. Магазина сан. техники http://shopbathny.com/, контент брать https://www.homeandstone.com/ , скопировать фото, цену, описание и создать группы товаров.
Заполнение интернет-магазина контентом
Здравствуйте!
Ищу ответственного человека, для заполнения интернет-магазина посуды.
Eсть файл прайс-листа - где указано наименование, цена и артикул.
Есть сайт где есть фотография и описание к товару.
Принцип работы:
В интернет-магазине создаем товар, ставил галочку возле нужной категории товара, затем входим в прайс и копируем оттуда артикул и цену. Далее входим на сайт, вбиваем в поиск артикул и попадаем в этот товар. Из товара копируем в магазин - описание и ссылку на фотографию.
Вот в принципе и все.
В общем сложности, около 4000 позиций.
Указывайте пожалуйста стоимость за 1 позицию и примерно сколько позиций сможете добавлять в неделю.
Спасибо!
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