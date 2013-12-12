Заполнение интернет-магазина контентом

Здравствуйте!

Ищу ответственного человека, для заполнения интернет-магазина посуды.

Eсть файл прайс-листа - где указано наименование, цена и артикул.

Есть сайт где есть фотография и описание к товару.

Принцип работы:

В интернет-магазине создаем товар, ставил галочку возле нужной категории товара, затем входим в прайс и копируем оттуда артикул и цену. Далее входим на сайт, вбиваем в поиск артикул и попадаем в этот товар. Из товара копируем в магазин - описание и ссылку на фотографию.

Вот в принципе и все.

В общем сложности, около 4000 позиций.

Указывайте пожалуйста стоимость за 1 позицию и примерно сколько позиций сможете добавлять в неделю.

Спасибо!