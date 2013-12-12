Копирование фото с таобао

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт36 заявок393 просмотра

Копирование по 2-3 фото каждого товара ( удаление водяных знаков -если имеются ,или вырезание лишних текстов ).

Скорость по 50 товаров -сутки .

Некоторые фото не копируется надо делать скрины .

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11 лет назад
Olala19
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
21 отзыв(-3)

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Нет заявок фрилансеров