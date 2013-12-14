Описание и добавление флеш игр

Здравствуйте.

Ищу фаната флеш игрушек. Человека который действительно любит и разбирается в них.

Нужно добавить на сайт порядка сотни флеш игр, залить swf файл сделать скриншот и написать описание (~400 символов).

Игры нужно найти самому и тщательно отбирать. Описание писать с душой и сделать хороший скриншот в процессе игры.

Сам процесс добавление очень прост, всё через панель. Картинка будет автоматиечски обрезана, флеш после загрузки сам встанет куда нужно.

Пожалуйста, сразу пишите цену за 100 игр.

Благодарю и хорошего дня.