Загрузить товары в магазин Opencart

Здравствуйте! Нужно загрузить 16 товаров в магазин. Тематика - отопительное оборудование. В ТЗ дам конкретные наименования и ссылки, откуда нужно будет скопировать текст. Изображения брать из поисковиков по моделям.

Для тех, кто может прямо сейчас взяться и сделать.