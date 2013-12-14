Требуется заполнить сайт на wp контентом. Магазина сан. техники http://shopbathny.com/, контент брать https://www.homeandstone.com/ , скопировать фото, цену, описание и создать группы товаров.
Сделать видео-обзор для сайта, финансовая тематика
Требуется записать любительское видео, где вы по предложенному тексту сделаете видео-обзор (на вебкамеру) нескольких финансовых интернет-сервисов. Длительно видео около 5 мин. Профессиональная запись НЕ требуется.
В ответах указывайте стоимость и сроки.
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