Астрологический портал

Всем привет . Работа заключается в наполнении контентом шаблона который я куплю , имненно вот этого http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/46570.html

работа заключается в следующем , добавить 9 разделов

Астрология

Эзотерика

Философия

Психология

Нумерология

Сонник

Имена

Религия

Фэн-Шуй

вопрос к данному шаблону возможна привязка js-кодов ? это нужно для партнерки с астрологическим сервисом

тема серьёзная , я владелец миллионных сообществ в социальных сетях,пришло время расширяться вне соц сети , кто возьмется в общем пишите