Астрологический портал

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Завершен4 заявки180 просмотров

Всем привет . Работа заключается в наполнении контентом шаблона который я куплю , имненно вот этого http://www.templatemonster.com/ru/wordpress-themes-type/46570.html

работа заключается в следующем , добавить 9 разделов

Астрология

Эзотерика

Философия

Психология

Нумерология

Сонник

Имена

Религия

Фэн-Шуй

вопрос к данному шаблону возможна привязка js-кодов ? это нужно для партнерки с астрологическим сервисом

тема серьёзная , я владелец миллионных сообществ в социальных сетях,пришло время расширяться вне соц сети , кто возьмется в общем пишите

HTMLJavaScriptWordPress
11 лет назад
Rav-1c
35 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

agrafiya
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$190
20 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

agrafiya
Дмитрий 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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