Наполнение сайта OpenCart

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Закрыт2 заявки180 просмотров

Нужно качественное SEO наполнение сайта уникальным описанием категорий и продуктов.

Порядка 10 главных категорий, в каждой из которых подкатегориями бренды продукции тоже до 10ти.

Сайт по продаже светильников, ламп, светотехники. Интересует цена без добавления продуктов, просто создание категорий и подкатегорий с уникальным SEO описанием. И цена добавления продуктов за штуку.

Opencart
11 лет назад
bahtey
Даниил 
42 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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