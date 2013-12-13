Наполнение сайта OpenCart

Нужно качественное SEO наполнение сайта уникальным описанием категорий и продуктов.

Порядка 10 главных категорий, в каждой из которых подкатегориями бренды продукции тоже до 10ти.

Сайт по продаже светильников, ламп, светотехники. Интересует цена без добавления продуктов, просто создание категорий и подкатегорий с уникальным SEO описанием. И цена добавления продуктов за штуку.