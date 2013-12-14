Автомагазин opencart

Необходимо добавить в интернет магазин около 1000 товаров (стойки, аккумуляторы, автоаксессуары). Для каждого товара необходимо:

* Составить качественное описание на основе инструкции к этому товару (не менее 300 символов).

* Добавить 2-3 фотографий.

* Заполнить раздел «Технические характеристики».

Система управления — openCart.

В заявках хочу видеть стоимость добавления одного товара. Также просьба в заявках добавить ссылки на примеры текстов компьютерной тематики, что бы оценить ваш уровень. Опыт работы с opencart будет плюсом