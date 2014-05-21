Сделать баннер на сайт

БаннерыЗавершен16 заявок203 просмотра
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нужен небольшой баннер флеш или гиф, вобщем анимированный.

Баннер посвящен проведению Акции.

технические подробности уже потом.

10 лет назад
saler2007
Валерий 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Uill_Hanting
Елена 
50 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$15
1 день
задание было несложное, сделать баннер. Сделано в срок, без проблем. Рекомендую.
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