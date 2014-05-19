Нужен FLASH баннер.

Здравствуйте! необходимо нарисовать FLASH баннер, который тянется по ширине в 100%, а в высоте не более 80 px.

Требования к баннеру :

Описание - баннер для партнерской программы leywap.ru (согласовывается текст и остальное в личке или по средствам связи)

Максимально допустимый вес баннера 90Кб.

Эстетический вид баннера : запрещены крупные шрифты, мигание, несочетаемые цвета, дополнительные скрипты и т.п.

Формат для flash-баннера 100%х90 - это размер не 100 px * 80 px, а 100% ширины * 80 px. Т.е. это так называемый резиновый баннер или растягивающийся баннер, т.е. баннер, ширина которого растягивается в зависимости от разрешения экрана.