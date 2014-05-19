Нужен FLASH баннер.

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Здравствуйте! необходимо нарисовать FLASH баннер, который тянется по ширине в 100%, а в высоте не более 80 px.

Требования к баннеру :

Описание - баннер для партнерской программы leywap.ru (согласовывается текст и остальное в личке или по средствам связи)

Максимально допустимый вес баннера 90Кб.

Эстетический вид баннера : запрещены крупные шрифты, мигание, несочетаемые цвета, дополнительные скрипты и т.п.

Формат для flash-баннера 100%х90 - это размер не 100 px * 80 px, а 100% ширины * 80 px. Т.е. это так называемый резиновый баннер или растягивающийся баннер, т.е. баннер, ширина которого растягивается в зависимости от разрешения экрана.

10 лет назад
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
creartion
Тарас 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$20
2 дня
Человек отлично понял задание и сделал все даже раньше срока! Рекомендую
Понятное задание и оперативная оплата. Спасибо за сотрудничество!
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