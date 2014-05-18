Сделать баннер

БаннерыЗавершен1 заявка94 просмотра
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Нужно 2 динамических баннера

размеры 728*90 и 468*60, вес первого до 75кБ, вес второго до 50кБ

рекламировать будем страницу — http://www.successtrading.ru/wppage/day-trading/

Текст:

22 мая

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10 лет назад
esh19
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
TSpell
Тимур 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$20
2 дня
Все отлично сделано, спасибо за сотрудничества
Уже в который раз все отлично! Рекомендую.
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