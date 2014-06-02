Дизайнер в Команду Royalshop

Нужно сделать анимационный баннер форматами (400х60, 300х60, 200х60 один и тот же) Для умеющих работы минут на 10-20. Баннер под эту страницу http://activities.aliexpress.com/ru/qiwi_40iphone.php
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
В нашу команду интернет-магазина одежды - http://royalshop.com.ua/ требуется дизайнер на постоянную работу.
Нужно обрабатывать фотографии, делать банера для сайтов, соц. групп. и т.д.
Обязательно наличие красивого портфолио.
Оставляйте свои заявки!
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