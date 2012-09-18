В связи с расширением ассортимента нужен исполнитель на наполнение интернет магазина товарами http://www.salecenter.com.ua уникальным контекстом. Предлагайте Вашу цену за 1 позицию. Проверка текста на уникальность обязательна! 1. Важно, чтоб структура ...
Рерайт текста
Здравствуйте.
На постоянную основу ищется грамотный рерайтер, объем ~600k символов в месяц.
Тематики: строительная, авто, недвижимость.
Заявки фрилансеров
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