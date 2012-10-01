Тексты на сайт человекочитаемые + СЕО

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок173 просмотра

https://www.evernote.com/shard/s10/sh/659f71e3-876b-4f37-a6a0-c61df0b5b007/a59939be1ca95308852753b6e8d85ab6

по ссылке ТЗ

нужны читаемые и логичные тексты с высокой плотностью ключевиков и уникальностью не менее 90%

промежутки даже между разными ключевиками не менее 3-х слов

13 лет назад
sau7777
Антон 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$60
3 дня
Отлично сработано, хорошие тексты!
Только положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо!

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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