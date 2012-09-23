Требуется копирайт

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Завершен19 заявок285 просмотров

Написать статью о WordPress.

Размер: не менее 5000 знаков без пробелов.

Уникальность: 100%

Общий смысл таков: WordPress - самая лучшая cms,

самая популярная, самая простая и.т.д.

Нет лучшей cms для создания вашего блога,

сайта любой сложности и тематики.

WordPress - прост и доступен.

Текст должен быть оптимизирован под ключевые слова:

wordpress, скачать wordpress, русский wordpress, сайт на wordpress.

В первом абзаце обязательно должны быть ключевые слова:

скачать wordpress, русский wordpress.

А так же предложение скачать wordpress именно с нашего сайта.

В статье должны быть развернутые ответы на вопросы:

1. Что такое WordPress?

2. Для чего используется WordPress?

3. Почему нужно использовать именно WordPress?

Стиль статьи: немного юмора, призыв к использованию wordpress

(что-то типа: хватит сидеть в соц. сетях, пора сделать свой блог или сайт).

В конце статьи:

Немного статистики (сколько сайтов на wordpress и.т.д.).

Немного истории (как создавался wordpress и.т.д.).

Главные критерии статьи: оптимизация под ключевые слова,

уникальность и оригинальность подачи материала.

WordPress
13 лет назад
aleksej_jakubov
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

brainyxz
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$8
2 дня
Замечательный Автор! Очень доволен результатом его работы, была небольшая задержка по времени, но все скомпенсировало отличное исполнение, плюс получил статью большую по количеству знаков. чем заказывал. Статья читается легко, все ключевые слова прописаны. Если ищите хорошего и грамотного автора, очень советую вам Артура. Сам буду сотрудничать с ним надеюсь очень продолжительное время.
Интересный заказ на оригинальную тему. Четкое ТЗ. Моментальная проверка и оплата.

Заявки фрилансеров

brainyxz
47 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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