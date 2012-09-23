Требуется копирайт

Написать статью о WordPress.

Размер: не менее 5000 знаков без пробелов.

Уникальность: 100%

Общий смысл таков: WordPress - самая лучшая cms,

самая популярная, самая простая и.т.д.

Нет лучшей cms для создания вашего блога,

сайта любой сложности и тематики.

WordPress - прост и доступен.

Текст должен быть оптимизирован под ключевые слова:

wordpress, скачать wordpress, русский wordpress, сайт на wordpress.

В первом абзаце обязательно должны быть ключевые слова:

скачать wordpress, русский wordpress.

А так же предложение скачать wordpress именно с нашего сайта.

В статье должны быть развернутые ответы на вопросы:

1. Что такое WordPress?

2. Для чего используется WordPress?

3. Почему нужно использовать именно WordPress?

Стиль статьи: немного юмора, призыв к использованию wordpress

(что-то типа: хватит сидеть в соц. сетях, пора сделать свой блог или сайт).

В конце статьи:

Немного статистики (сколько сайтов на wordpress и.т.д.).

Немного истории (как создавался wordpress и.т.д.).

Главные критерии статьи: оптимизация под ключевые слова,

уникальность и оригинальность подачи материала.