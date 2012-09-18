Описание детских товаров

Категория детские товары: коляски, автокресла

Исполнитель с опытом работы.

Оплата 4 грн за описание со вставкой в админке.

Описание товара:

1. Характеристики по мною указанному порядку - уникальность не менее 80%

2. Под характеристиками Преимущества от себя (количество символов от 500) - уникальность 100%.

Оплата поэтапная. Количество товаров около 300