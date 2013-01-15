Тексты/заметки по теме городских развлечений

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок261 просмотр

Приветствую,

необходимо писать на постоянной основе обзоры и заметки о городских развлечениях: мафия в кафе, футбол, workout, фото прогулки, викторина 60 секунд - для размещения на странице в соц. сети. Не обзоры ближайших событий, а именно новые идеи по проведению досуга с друзьями.

Хотелось бы сотрудничать с человеком, который самостоятельно генерит идеи заметок и сам разрабатывает сюжеты. Отлично если исполнитель сам постоянно ищет новые развлечения и новые знакомства. С меня постановка цели и вектора,задач и рамок.

Требования к исполнителя:

возраст от 23 до 30,

постоянно проживание в Москве (приоритет) или других городах миллионниках

активная жизненная позиция

корректная речь

открытость и общительность

Жажда нового

Пишите пожалуйста почему мне стоит выбрать именно Вас. Предложения со стандартными ответами и "+" не рассматриваются.

Спасибо за предложения

13 лет назад
Tost2004
Стас 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
21 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

4erep_jmet
Анастасия 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$7
2 дня
Настя отлично справилась с работой. Четко и внимательно прислушивалась ко всем моим пожеланиям. Был выполнен большой объем работы. Выполнялся последовательно, в срок и на нужном уровне качества. Проявляла необходиму инициативу и делала очень разумные предложения. Очень рекомендую привлекать Настю к сотрудничеству в качестве контент менеджера сайт, группы и пр. Она самостоятельна, ответсвенна, зажигается хорошими и интересными темами. Не станочник. Н знаков за Н часов за Н долл - не про нее. Авторский единичный продукт.
Со Стасом отлично работалось, я полностью довольна нашим сотрудничеством. Терпение и замечания по существу, принятие моих предложений, уважение к работе и своевременная достойная оплата - вот, что его характеризует.

Заявки фрилансеров

4erep_jmet
Анастасия 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

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