Тексты/заметки по теме городских развлечений

Приветствую,

необходимо писать на постоянной основе обзоры и заметки о городских развлечениях: мафия в кафе, футбол, workout, фото прогулки, викторина 60 секунд - для размещения на странице в соц. сети. Не обзоры ближайших событий, а именно новые идеи по проведению досуга с друзьями.

Хотелось бы сотрудничать с человеком, который самостоятельно генерит идеи заметок и сам разрабатывает сюжеты. Отлично если исполнитель сам постоянно ищет новые развлечения и новые знакомства. С меня постановка цели и вектора,задач и рамок.

Требования к исполнителя:

возраст от 23 до 30,

постоянно проживание в Москве (приоритет) или других городах миллионниках

активная жизненная позиция

корректная речь

открытость и общительность

Жажда нового

Пишите пожалуйста почему мне стоит выбрать именно Вас. Предложения со стандартными ответами и "+" не рассматриваются.

Спасибо за предложения