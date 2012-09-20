Рерайт статьи "Виды парфюмерии и варианты выпуска"

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок245 просмотров

Нужен хороший, качественный рерайт стать "Виды парфюмерии и варианты выпуска" http://www.100aromatov.ru/parfum/

Статья будет проверена на уникальность.

13 лет назад
granada_invest
Илья 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

forfreelance777
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад
$4
1 день
Сделано все очень качественно и в срок, доволен на 100% Советую.

Заявки фрилансеров

forfreelance777
Иван 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва(-1)
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Описание детских товаров

    Категория детские товары: коляски, автокресла Исполнитель с опытом работы. Оплата 4 грн за описание со вставкой в админке. Описание товара: 1. Характеристики по мною указанному порядку - уникальность ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Тексты/заметки по теме городских развлечений

    Приветствую, необходимо писать на постоянной основе обзоры и заметки о городских развлечениях: мафия в кафе, футбол, workout, фото прогулки, викторина 60 секунд - для размещения на странице в соц. сети. Не обзоры ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Составить коммерческое предложение

    $10

    Обращаюсь к мастерам составления продающих текстов. Нужно: кратко и емко, с учетом современных маркетинговых наработок составить предложение о продаже новой музыкальной газеты для распространителей печатной продукции. Газету в формате PDF вышлю на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Журналист для бодибилдинг сайта

    Задача: 1-2 новых постов каждую неделю, включая изображения. Приветствуются журналисты - бодибилдеры, спортсмены. Только 100% уник контент, приветствуются шутки и юмор в статьях. Статьи ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приватный проект для Ольги Храмушкиной

    $100

    Аналогично предыдущему проекту, нужно писать маленькие отзывы по МС (на каждое ТЗ несколько мелких отзывов). ТЗ приложено. Максимальный объем всех текстов в целом- 28500 збп.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуется копирайт

    Написать статью о WordPress. Размер: не менее 5000 знаков без пробелов. Уникальность: 100% Общий смысл таков: WordPress - самая лучшая cms, самая популярная, самая простая и.т.д. Нет лучшей ...

    WordPress
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт 44 текстов для инет-магазина

    Сделать рерайт текстов для инет-магазина на рус яз, желательно перевести на укр яз эти тексты, но можно и без этого. размер 1 текста - 100 знаков. оригинальность должна быть не менее 95 %

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайтер, контент менеджер

    Вакансия для начинающих рерайтеров и копирайтеров. Возможность проявить себя. Ищу помошника для работы с наполнением имеющихся сайтов, у самого времени на это нет. Задачи - рерайтинг, публикация статей и материалов через админку CMS ...

    DrupalHTMLJoomlaWordPress
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи как выбрать сантекхнику

    Необходимо написать грамотные статьи по сантехнике. С учетом всех нюансов. Размер статьи 6000-8000 символов. Учесть все нюансы при выборе. Тексты уникальные. Без воды и всякой мути для набора символом. Четко всё ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад