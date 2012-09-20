Нужны рерайтеры: для новичков возможно обучение

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Закрыт54 заявки459 просмотров

Нужны рерайтеры, новичков всему научу. Исходники обычно предоставляю.

Возможны любые объемы на постоянной основе, которые можете делать.

Стоимость не высокая, предпочтение отдается наиболее дешевым предложениям, поэтому предлагайте.

Требования к текстам:

Отсутствие ошибок, уникальность, воспринимаемость.

Пишите сразу свои ICQ или скайп, если не затруднит.

13 лет назад
Largon
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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