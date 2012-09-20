Небольшой текст-приветствие (англ.)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки103 просмотра

Нужен небольшой текст, на английском языке, для размещения на главной странице оригинального веб-сервиса связанного с фотографией. Есть примерный текст, который можно взять за основу. Объём: 300-500 символов.

13 лет назад
pushka23
Николай 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

erikwithagun
Александр 
32 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель. Текстом доволен. Буду сотрудничать в будущем.
Замечательный заказчик! Хотя задание и простое, оплатил все наперед и дал четко понять чего хочет. Сотрудничеством доволен, и советую всем!

Заявки фрилансеров

erikwithagun
Александр 
32 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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