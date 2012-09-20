Надо сделать качественный рерайт всех товаров

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Закрыт19 заявок189 просмотров

на сайте http://narazves.com/. Цена - 2 у.е. за 1000 символов с пробелами.

Пишите сроки.

13 лет назад
Roman_Olegovich
Роман 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$50
5 дней

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад

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