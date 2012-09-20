Ведение новостного раздела на форуме

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Закрыт4 заявки142 просмотра

Требуется на форуме о Болгарии вести раздел с новостями. Суть - постим местную новость + комментируем её живо и интересно. Проникновение глубоко в тему не требуется.

Интересует стоимость за пост.

13 лет назад
Jekos
44 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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