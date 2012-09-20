Статья по логопедии

Для аттестации логопеда нужно опубликовать в интернете (на сайте Издательского дома "1-е сентября" и других сайтах) статью из опыта работы. Это может быть конспект занятия, консультация, из опыта работы, статья и т.д. Можно опубликовать конспект занятия по лексической теме, грамматической, фонетической, по обучению грамоте детей, по развитию связной речи старшей или подготовительной группы с диагнозом "фонетико-фонематическое недоразвитие речи". Можно написать консультацию для родителей или воспитателей. Можно сделать презентацию (на перечисленные темы).

К размещению допускаются разработки, касающиеся структуры, содержания, методов и форм образования, развития и воспитания детей. Публикуемая работа должна раскрывать формы, средства, методы обучения, элементы современных педагогических технологий или сами технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме. Материал должен носить целостный, законченный, оригинальный характер.

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Тему нужно предложить самим и согласовать её.