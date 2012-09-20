Уважаемые фрилансеры, необходим текст для размещения на фраере (макет приложен). Компания VEGA LINE занимается установкой натяжных потолков.
Статья по логопедии
Для аттестации логопеда нужно опубликовать в интернете (на сайте Издательского дома "1-е сентября" и других сайтах) статью из опыта работы. Это может быть конспект занятия, консультация, из опыта работы, статья и т.д. Можно опубликовать конспект занятия по лексической теме, грамматической, фонетической, по обучению грамоте детей, по развитию связной речи старшей или подготовительной группы с диагнозом "фонетико-фонематическое недоразвитие речи". Можно написать консультацию для родителей или воспитателей. Можно сделать презентацию (на перечисленные темы).
К размещению допускаются разработки, касающиеся структуры, содержания, методов и форм образования, развития и воспитания детей. Публикуемая работа должна раскрывать формы, средства, методы обучения, элементы современных педагогических технологий или сами технологии обучения и воспитания применительно к конкретной теме. Материал должен носить целостный, законченный, оригинальный характер.
Все работы проверяются на плагиат программой Advego Plagiatus. Уникальность должна быть 80% и выше. При использовании сторонних ресурсов, должна быть указана ссылка на первоисточник; материалы, не имеющие ссылок на какие-либо источники, являются авторскими. Ссылки на использованные материалы указываются на последней странице именно того документа, где они были использованы. При использовании Интернет-ресурсов указывается полный адрес в виде гиперссылки.
Тему нужно предложить самим и согласовать её.
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