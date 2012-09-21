Требуется написать 10 уникальных статей для размещения через Miralinks. Общая тематика - отдых в Карпатах, Буковеле, отели в Карпатах. Конкретную тему каждой статьи и ключевые слова отдельно распишу выбраному исполнителю. ...
Требуется ведение группы ВКонтакте
Тематика - мебель. Интересуют люди у которых есть опыт с ежедневной работой по группе в контакте.
Заявки фрилансеров
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