В Яндекс требуется редактор

В Яндексе работает команда специалистов, которая занимается внутренней и внешней технической документацией. В том числе мы готовим страницы помощи, где пользователи могут найти ответы на свои вопросы о сервисах Яндекса. Примеры текстов можно посмотреть на http://help.yandex.ru/.

Мы ищем хорошего редактора, который поможет нам понятно и доступно рассказать о сервисах и сделать справочный раздел еще лучше.

Вам предстоит:

- выполнять грамматическое и стилистическое редактирование текстов;

- анализировать структуру текстов и давать рекомендации авторам.

Наши требования:

- умение писать лаконичные, понятные и легкие тексты;

- опыт редактирования;

- дотошность при понимании чужих текстов;

- знание IT-тематики и терминологии в области интернет-технологий и пользовательских интерфейсов;

- безупречная грамотность;

- внимательность и аккуратность;

- умение выполнять задачи в срок.

Приветствуется техническое образование.

Условия

- Частичная занятость, сдельная оплата труда.

- Удаленная работа с необходимостью приезжать в московский офис 1-2 раза в месяц.

- Оформление по договору подряда.

Подробнее: http://company.yandex.ru/job/vacancies/redactor.xml

Свои резюме Вы можете выслать на [email protected]

Конт. телефон: +7495 974 35 81 доб. 2185, Екатерина Залыбина