Срочная работа по копирайту

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Завершен9 заявок307 просмотров

Срочно требуются копирайтеры, умеющие грамотно, быстро и понятно составлять тексты. Образование не обязательно, перечень заслуг мне не нужен, важно то, что вы можете. Работы много. Суть в следующем: есть несколько направлений для написания текстов: авто, строительство, культура, музыка и другое. Всего текстов около 12 по 1000-2000 знаков. Нужно написать понятные и нормальные тексты по тех.заданию, индивидуальному для каждого. Неизменным остается нормальная речь и уникальность не менее 95%. Стоимость 25 р за 1000 знаков. Если меня устроит стиль написания, но возможно постоянное сотрудничество, т.к. заказов много!

Ольга

13 лет назад
der_hase
Ольга 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

diplotreu
Оксана 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Хорошо, быстро, грамотно и профессионально справилась с поставленной задачей, с чем сейчас редко приходится сталкиваться. Никаких нареканий работа не вызвала и ничего переделать и дополнять не пришлось. Уникальность текста при проверке etxe антиплагиат показала 99%, что является очень большим результатом в предложенной ей теме. Сам текст написан красивым художественным языком, применение которого и требовалось по заданию. Спасибо ей за труд! Буду работать с этим автором дальше!
Идеальный контрагент! Самые приятные впечатления от работы и самые положительные рекомендации заказчику. Постановка задач, перевод денежных средств – всё быстро, четко, пунктуально. Еще раз благодарю за сотрудничество! Буду рада поработать вновь.

Заявки фрилансеров

diplotreu
Оксана 
47 лет
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад