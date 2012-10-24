Срочная работа по копирайту

Срочно требуются копирайтеры, умеющие грамотно, быстро и понятно составлять тексты. Образование не обязательно, перечень заслуг мне не нужен, важно то, что вы можете. Работы много. Суть в следующем: есть несколько направлений для написания текстов: авто, строительство, культура, музыка и другое. Всего текстов около 12 по 1000-2000 знаков. Нужно написать понятные и нормальные тексты по тех.заданию, индивидуальному для каждого. Неизменным остается нормальная речь и уникальность не менее 95%. Стоимость 25 р за 1000 знаков. Если меня устроит стиль написания, но возможно постоянное сотрудничество, т.к. заказов много!

Ольга