Персонально для Дерягиной Ольги (deryagina) - 2

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Завершен1 заявка136 просмотров

Написать тексты для сайта согласно ТЗ.

Прошу обратить особое внимание на момент: текст нужно строить таким образом, чтобы ключевые слова не встречались в соседних предложениях.

13 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$23
3 дня
Как обычно, результатов работы доволен. Планирую обращаться в дальнейшем.
Спасибо за сотрудничество. Никаких проблем с оплатой, четкое ТЗ, интересные темы.

Заявки фрилансеров

deryagina
48 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад