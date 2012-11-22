Требуется Копирайтер для публикации текстов разного вида с социальных сетях.
Персонально для Дерягиной Ольги (deryagina) - 2
Написать тексты для сайта согласно ТЗ.
Прошу обратить особое внимание на момент: текст нужно строить таким образом, чтобы ключевые слова не встречались в соседних предложениях.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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