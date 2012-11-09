Рерайт на строительную тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок258 просмотров

Добрый день, нужен человек занимающимся рерайтом на строительную тему. Исходник предоставлю. Объем средний. Предпочтение отдам с наименшей ценой.

ICQ 380204853

13 лет назад
Utenov
35 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

virtuose
Лина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад
$100
7 дней
Ответственно относится к работе. Рерайт выполнен на высоком уровне, сроки соблюдены. Доволен сотрудничеством. Спасибо!
Очень порадовала работа с Дмитрием! Надежный и ответственный заказчик, приятный в общении человек. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

virtuose
Лина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
13 лет назад