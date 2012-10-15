Разыскиваются хорошие копирайтеры для долгосрочного сотрудничества. Цель: Написание интересных статей для раздела женского сайта. Темы: стиль, волосы, косметика, уход за лицом, уход за телом, здоровье женщины. ...
Статьи (строительная тематика)
Нужно написать несколько статей на тему сухих строительных смесей.
Ознакомиться на сайте с характеристиками и прочей информацией и написать статьи на заданные ключевые слова, но тексты должны быть качественными, читаемыми.
Плачу 90 руб за 1000 знаков. Примеры работ на схожую тематику прикладывайте - я выбираю исполнителя - даю ему задание, которое оплачивается по факту (!) - всего 1тыс знаков, чтобы понять подходите ли вы мне, если все ок - работаем дальше. Если не подходите статью все равно оплачиваю и ищу человека дальше. Важно еще работать достаточно быстро.
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