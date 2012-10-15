Статьи (строительная тематика)

Нужно написать несколько статей на тему сухих строительных смесей.

Ознакомиться на сайте с характеристиками и прочей информацией и написать статьи на заданные ключевые слова, но тексты должны быть качественными, читаемыми.

Плачу 90 руб за 1000 знаков. Примеры работ на схожую тематику прикладывайте - я выбираю исполнителя - даю ему задание, которое оплачивается по факту (!) - всего 1тыс знаков, чтобы понять подходите ли вы мне, если все ок - работаем дальше. Если не подходите статью все равно оплачиваю и ищу человека дальше. Важно еще работать достаточно быстро.

Кто готов?